Concert Les copains d’abord église du village Saint-Lary-Soulan vendredi 28 août 2026.

Saint-Lary-Soulan

Concert Les copains d’abord

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

13 chanteurs qui interprètent des succès anciens et contemporains.

Eglise du village. Participation libre. .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

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English :

13 singers perform old-time and contemporary hits.

L’événement Concert Les copains d’abord Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65