La Rochelle

Concert Les couchers de soleil à La Rochelle

Le Gabut Square de la Laïcité Le Gabut à coté de la statue en hommage à Michel Crépeau 8 Rue de l’Armide La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 20:30:00

fin : 2026-05-18 21:15:00

Date(s) :

2026-05-18 2026-05-25

Pour accompagner la descente du soleil, venez partager un moment suspendu où les couleurs du crépuscule se mêlent aux notes des nos instruments mélodiques violoncelle et accordéon

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Le Gabut Square de la Laïcité Le Gabut à coté de la statue en hommage à Michel Crépeau 8 Rue de l’Armide La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 13 79 04 dansite17@gmail.com

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English :

To accompany the sun’s descent, come and share a suspended moment where the colors of twilight blend with the notes of our melodic instruments: cello and accordion

L’événement Concert Les couchers de soleil à La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle