AGENDA · Saint-Mars-de-Coutais
CONCERT LES ENVOLEES 2026 Saint-Mars-de-Coutais
vendredi 25 septembre 2026 · Saint-Mars-de-Coutais
Informations pratiques
Saint-Mars-de-Coutais
CONCERT LES ENVOLEES 2026
Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 21:15:00
Date(s) :
2026-09-25
Kalbanik’s Orchestra
Fanfare festive accro à la musique des Balkans. Bar et restauration sur place. .
Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 50 53
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English :
Kalbanik’s Orchestra
L’événement CONCERT LES ENVOLEES 2026 Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Sud Retz Atlantique
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