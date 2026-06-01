Mésanger

Concert Les épines de Mymi Rose

Complexe le Phenix Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 19:00:00

fin : 2026-06-28 21:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez assister à un concert festif de la chanteuse Les épines de Mymi Rose .

Profitez d’un concert rythmé mélangeant jazz manouche et jamming swing en famille ou entre amis. .

Complexe le Phenix Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 28 63 04 89 myriam.thoumelin@gmail.com

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English :

Come and enjoy a festive concert by singer Les épines de Mymi Rose .

L’événement Concert Les épines de Mymi Rose Mésanger a été mis à jour le 2026-06-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis