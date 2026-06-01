Concert Les épines de Mymi Rose Mésanger
Concert Les épines de Mymi Rose Mésanger dimanche 28 juin 2026.
Mésanger
Concert Les épines de Mymi Rose
Complexe le Phenix Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 19:00:00
fin : 2026-06-28 21:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Venez assister à un concert festif de la chanteuse Les épines de Mymi Rose .
Profitez d’un concert rythmé mélangeant jazz manouche et jamming swing en famille ou entre amis. .
Complexe le Phenix Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 28 63 04 89 myriam.thoumelin@gmail.com
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English :
Come and enjoy a festive concert by singer Les épines de Mymi Rose .
L’événement Concert Les épines de Mymi Rose Mésanger a été mis à jour le 2026-06-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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