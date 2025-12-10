Concert Les Fatals Picards Fêtent leurs 25 ans Quai de la Réunion Le Havre

Concert Les Fatals Picards Fêtent leurs 25 ans

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

2026-11-27

Pour les Fatals Picards, 2025 c’est l’année des 25 ans ! 25 ans de musique, d’humour, de second degré, d’engagement, de chansons décalées, de concerts incroyables… Alors, autant dire que ce quart de siècle sera fêté comme il se doit sur toutes les scènes de France et d’ailleurs, le temps d’une tournée qu’il ne faudra rater sous aucun prétexte.

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

