Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe Lieu-dit Kersech Locarn
dimanche 12 juillet 2026 · Lieu-dit Kersech · Locarn
Informations pratiques
Locarn
Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe
Lieu-dit Kersech Chapelle Ste Barbe Locarn Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le duo des Filées Notes (harpe et voix) vous propose un répertoire tout en douceur et émotions, le dimanche 12 juillet à 16 heures à la Chapelle Ste Barbe, à Locarn. Ce concert clôturera la journée du Pardon.
Ce concert est organisé par l’Association Chœur en Lumière qui a pour objectif de réaliser des vitraux pour cette chapelle. La participation est libre car nous avons à cœur que tout un chacun puisse avoir accès à la culture, quelle qu’elle soit.
Org. Association Chœur en Lumière .
Lieu-dit Kersech Chapelle Ste Barbe Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 39 11 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe Locarn a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Locarn (Côtes-d'Armor)
- À l’écoute des engoulevents rdv Parking du Quellenec Locarn 8 juillet 2026
- À l’écoute des engoulevents rdv Parking du Quellenec Locarn 15 juillet 2026
- Les contes de la lane rdv parking du Quellenec Locarn 24 juillet 2026
- Rendez-vous avec l’éclipse solaire Locarn 12 août 2026