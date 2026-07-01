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AGENDA · Locarn

Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe Lieu-dit Kersech Locarn

dimanche 12 juillet 2026 · Lieu-dit Kersech · Locarn

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Lieu-dit Kersech
Adresse
Chapelle Ste Barbe
Ville
22340 Locarn
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Locarn

Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe

Lieu-dit Kersech Chapelle Ste Barbe Locarn Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Le duo des Filées Notes (harpe et voix) vous propose un répertoire tout en douceur et émotions, le dimanche 12 juillet à 16 heures à la Chapelle Ste Barbe, à Locarn. Ce concert clôturera la journée du Pardon.

Ce concert est organisé par l’Association Chœur en Lumière qui a pour objectif de réaliser des vitraux pour cette chapelle. La participation est libre car nous avons à cœur que tout un chacun puisse avoir accès à la culture, quelle qu’elle soit.

Org. Association Chœur en Lumière   .

Lieu-dit Kersech Chapelle Ste Barbe Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 39 11 52 

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English :

L’événement Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe Locarn a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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