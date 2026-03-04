Concert Les flûtes, le fou et les sirènes – Mille au Carré, Basalt, Rennes

Concert Les flûtes, le fou et les sirènes – Mille au Carré Vendredi 6 mars, 18h00 Basalt Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T18:00:00+01:00 – 2026-03-06T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T18:00:00+01:00 – 2026-03-06T19:00:00+01:00

Sonnant comme le titre d’une fable, l’œuvre met en scène sur un damier noir et blanc deux protagonistes mystérieux. D’un côté, Les Flûtes, un ensemble d’instruments à vent motorisées et de l’autre, Le Fou, un bras-sculpture graphique et cinétique. Alors, telle la pièce d’un grand échiquier, le Fou se contorsionne à la musique des Flûtes qui l’entourent comme des pions, laissant se jouer l’alternance des motifs noirs et blancs.

Cette sortie de résidence sera l’occasion de présenter pour la première fois les Sirènes, des enceintes motorisées et interconnectées réalisées dans le cadre d’une résidence au lycée professionnel Alphonse Pellé (Dol de Bretagne) avec des élèves de Bac pro menuisier agenceur. Ces enceintes synchronisent et modulent des vibratos selon la vitesse de rotation ainsi que des harmonies évolutives selon le nombre de notes jouées.

Un temps d’échange avec le public sera proposé à la fin de la performance pour découvrir l’ensemble de l’installation mécatronique et sonore.

Cet événement est organisé par BASALT : sons & curiosités. projet de résidence réalisé avec le soutien de la DRAC Bretagne, Région Bretagne, DRAEAC, lycée professionnel Alphonse Pellé.

Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Rennes 35700 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne

Alexandre Berthaud & Bruno Kervern (collectif Mille au Carré) proposent un concert avec leur installation mécatronique et sonore dans la galerie Daphne Oram. Un temps d’échanges et de démonstration.

