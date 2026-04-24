Le Blanc

Concert Les Frères Lapompe

4 Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

La ville du Blanc propose un concert swing et valses Manouche.

“Les Frères Lapompe” est un groupe de swing manouche, qui reprend les standards du genre, de Django à Angelo Débarre, en passant par les valses de Jo Privat ou les swings de Tchan Tchou Vidal.Familles

Qui douterait que Django Reinhardt fût le plus influent des guitariste de jazz, de par ses interprétations teintées de ses origines manouche ? Certainement pas les Frères Lapompe, qui tiennent en respect les plus grands maîtres en s’attelant à leurs répertoires Django bien sûr, mais aussi Tchan Tchou Vidal, Joe Privat, Matelot Ferret, Fapy Lafertin, Angelo Debarre et bien d’autres encore… 16 .

4 Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

The town of Le Blanc is offering a family show (ages 4 and up) presented by Cie Commun Accord.

L’événement Concert Les Frères Lapompe Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne