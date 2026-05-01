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CONCERT LES GAMINS bistrot des cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT LES GAMINS bistrot des cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT LES GAMINS bistrot des cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 23 mai 2026.

Lieu : bistrot des cévennes

Adresse : Le quai

Ville : 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Département : Lozère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT LES GAMINS

bistrot des cévennes Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Le Bistrot des Cévennes vous propose un concert de rock-folk à partir de 20h. Venez nombreux !
Le Bistrot des Cévennes vous propose un concert de rock-folk à partir de 20h. Venez nombreux !   .

bistrot des cévennes Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

The Bistrot des Cévennes invites you to a rock-folk concert starting at 8pm. Come one, come all!

L’événement CONCERT LES GAMINS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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