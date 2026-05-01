CONCERT LES GAMINS bistrot des cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT LES GAMINS bistrot des cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 23 mai 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT LES GAMINS
bistrot des cévennes Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le Bistrot des Cévennes vous propose un concert de rock-folk à partir de 20h. Venez nombreux !
Le Bistrot des Cévennes vous propose un concert de rock-folk à partir de 20h. Venez nombreux ! .
bistrot des cévennes Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
The Bistrot des Cévennes invites you to a rock-folk concert starting at 8pm. Come one, come all!
L’événement CONCERT LES GAMINS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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