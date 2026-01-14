Concert Les incursions #2 Chemin(s) Aubigny-sur-Nère

Concert Les incursions #2 Chemin(s)

Pour la deuxième année consécutive, InChorus propose à Aubigny-sur-Nère un stage qui rassemble des amateurs et des novices autour du chant choral, en immersion totale dans un ensemble vocal professionnel de haut niveau.

40 artistes sur scène pour partager un répertoire singulier, un chemin tracé entre des oeuvres variées, et une première audition sur le territoire du chef d’oeuvre Path of Miracles de Joby Talbot.

Un concert pour permettre à tous d’admirer la beauté du chant a cappella, de découvrir le formidable travail de tous ces passionnés et de vibrer ensemble !

Organisé par la commune d'Aubigny-sur-Nère.

La Forge Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

For the second year running, InChorus is bringing choral singing to Aubigny-sur-Nère for amateurs and novices alike, in total immersion with a top-level professional vocal ensemble.

