Sente Bleue balade le long du canal Sans Queue Ni Tête Aubigny-sur-Nère Cher

Sente Bleue balade le long du canal Sans Queue Ni Tête Blancafort 18410 Aubigny-sur-Nère Cher Centre-Val de Loire

La Sente Bleue est aménagée sur les berges du Canal de la Sauldre « Sans Queue Ni Tête » qui s’écoule de Blancafort dans le Cher à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher soit environ 48 kilomètres au cœur de la nature !

+33 2 48 58 40 20

English : Sente Bleue A walk alongside the canal without head nor tail

The Sente Bleue is located on the banks of the Canal de la Sauldre « Sans Queue Ni Tête » which flows from Blancafort in the Cher to Lamotte-Beuvron in the Loir-et-Cher: about 48 kilometres in the heart of nature!

Deutsch :

Der Blaue Pfad wurde an den Ufern des Sauldre-Kanals « Sans Queue Ni Tête » angelegt, der von Blancafort im Departement Cher nach Lamotte-Beuvron im Departement Loir-et-Cher fließt: das sind etwa 48 Kilometer mitten in der Natur!

Italiano :

La Sente Bleue si estende sulle rive del Canal de la Sauldre « Sans Queue Ni Tête » che va da Blancafort nello Cher a Lamotte-Beuvron nel Loir-et-Cher: circa 48 chilometri nel cuore della natura!

Español :

La Sente Bleue se extiende a orillas del Canal de la Sauldre « Sans Queue Ni Tête » que va desde Blancafort en el Cher hasta Lamotte-Beuvron en el Loir-et-Cher: ¡unos 48 kilómetros en plena naturaleza!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par SIT Centre-Val de Loire