Entre Château et jardin Aubigny-sur-Nère Cher

Entre Château et jardin A pieds

Entre Château et jardin 18700 Aubigny-sur-Nère Cher Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 8700.0 Tarif :

La cité des Stuarts de la Sologne du Berry se plaît à vanter sa

proximité historique avec l’Ecosse, la présence de drapeaux, boîte

aux lettres et cabines téléphoniques rouges en sont la preuve !

English : Between Castle and Gardens

The city of the Stuarts de la Sologne du Berry likes to boast its

historical proximity to Scotland, the presence of flags, box

to red letters and phone booths are the proof!

Deutsch :

Die Stuart-Stadt in der Sologne du Berry prahlt gerne mit ihrer

die historische Nähe zu Schottland wird durch das Vorhandensein von Flaggen, Briefkasten

briefkästen und rote Telefonzellen sind der Beweis dafür!

Italiano :

La città degli Stuart, nella Sologne du Berry, ama vantarsi delle sue

la vicinanza storica con la Scozia, la presenza di bandiere, cassette postali e

bandiere, cassette delle lettere e cabine telefoniche rosse ne sono la prova!

Español :

A la ciudad de los Estuardo en la Sologne du Berry le gusta presumir de su

proximidad histórica con Escocia, la presencia de banderas, buzones y

las banderas, los buzones y las cabinas telefónicas rojas son prueba de ello

