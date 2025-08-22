Entre Château et jardin Aubigny-sur-Nère Cher
Entre Château et jardin Aubigny-sur-Nère Cher vendredi 1 mai 2026.
Entre Château et jardin A pieds
Entre Château et jardin 18700 Aubigny-sur-Nère Cher Centre-Val de Loire
Durée : 105 Distance : 8700.0 Tarif :
La cité des Stuarts de la Sologne du Berry se plaît à vanter sa
proximité historique avec l’Ecosse, la présence de drapeaux, boîte
aux lettres et cabines téléphoniques rouges en sont la preuve !
+33 2 48 58 40 20
English : Between Castle and Gardens
The city of the Stuarts de la Sologne du Berry likes to boast its
historical proximity to Scotland, the presence of flags, box
to red letters and phone booths are the proof!
Die Stuart-Stadt in der Sologne du Berry prahlt gerne mit ihrer
die historische Nähe zu Schottland wird durch das Vorhandensein von Flaggen, Briefkasten
briefkästen und rote Telefonzellen sind der Beweis dafür!
La città degli Stuart, nella Sologne du Berry, ama vantarsi delle sue
la vicinanza storica con la Scozia, la presenza di bandiere, cassette postali e
bandiere, cassette delle lettere e cabine telefoniche rosse ne sono la prova!
A la ciudad de los Estuardo en la Sologne du Berry le gusta presumir de su
proximidad histórica con Escocia, la presencia de banderas, buzones y
las banderas, los buzones y las cabinas telefónicas rojas son prueba de ello
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par SIT Centre-Val de Loire