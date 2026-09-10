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Concert Les Jacques Tahiti Le Blanc

vendredi 11 septembre 2026 · Le Blanc

Concert Les Jacques Tahiti Le Blanc

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
81 Rue de la République
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Le Blanc

Concert Les Jacques Tahiti

81 Rue de la République Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Les Jacques Tahiti, vieux blues rock de vieux blouseux
Les Jacques Tahiti, vieux blues rock de vieux blouseux, Les Jacques Tahiti quittent leur île pour venir mettre du soleil dans vos portugaises déjà bien réchauffées !

Pour les connaisseurs, y a plein de vedettes locales dans ce groupe !

Y a aucune vidéo du groupe dans le monde entier.   .

81 Rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78  lesilo@biogaya.fr

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English :

This documentary marks the end of Chérine?s 40th anniversary. It took 5 years of shooting to produce this 52-minute film. It features three young documentary filmmakers from the IFFCAM who came to discover the wonders of the Chérine Reserve, under the tutelage of Patrick Luneau.

L’événement Concert Les Jacques Tahiti Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Brenne

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