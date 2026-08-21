Concert : Les Kosmokrators, Médiathèque de La Madeleine, La Madeleine
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de La Madeleine · La Madeleine
Informations pratiques
Concert : Les Kosmokrators Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque de La Madeleine Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Venez découvrir les sonorités grecques du Rebetiko, le blues grec, avec le groupe Kosmokrators.
Bouzouki, percussions et chants traditionnels, tout sera réuni pour passer un moment festif à la Médiathèque !
Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France 03.59.09.59.09 https://www.mediathequelamadeleine.fr/
Biblis en folie 2026
©Les Kosmokrators
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