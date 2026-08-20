Visites guidées de l’église Notre Dame de Lourdes de La Madeleine, Eglise Notre Dame de Lourdes de La Madeleine 59110, La Madeleine

Informations pratiques

Visites guidées de l’église Notre Dame de Lourdes de La Madeleine 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame de Lourdes de La Madeleine 59110 Nord

Réservation gratuite et obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Plongez au cœur d’un édifice remarquable à l’architecture unique. Durant cette visite d’une heure, laissez-vous conter l’histoire fascinante de sa construction dans les années 1930 et admirez la monumentale fresque du chœur, véritable chef-d’œuvre retraçant la vie paroissiale de l’époque.

Entre sculptures cachées, détails en fer forgé et orgue d’exception, cette église regorge de petits trésors insoupçonnés qui n’attendent plus que vous !

La réservation sur le site ci dessous est obligatoire. 2 visites seront organisées le samedi 19 septembre à 14h et le dimanche 20 septembre à 14h.

Réservez en cliquant sur le lien ci dessous

https://www.eventbrite.com/e/visites-guidees-de-leglise-notre-dame-de-lourdes-j-du-patrimoine-2026-tickets-1995441533342

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Plongez au cœur d’un édifice remarquable à l’architecture unique. Durant cette visite d’une heure, laissez-vous conter l’histoire fascinante de sa construction dans les années 1930 …

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