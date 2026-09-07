Portes ouvertes du Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal, Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal, La Madeleine

samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal · La Madeleine

Informations pratiques

Portes ouvertes du Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal Samedi 19 septembre, 14h00 Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir les différents instruments de musique enseignés au Conservatoire ainsi que les pratiques collectives proposées. La visite sera ponctuée de moments musicaux.

Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal Place des Fusillés et Déportés, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France

Venez découvrir les différents instruments de musique enseignés au Conservatoire ainsi que les pratiques collectives proposées. La visite sera ponctuée de moments musicaux.

Ville de La Madeleine