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Portes ouvertes du Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal, Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal, La Madeleine

samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal · La Madeleine

Portes ouvertes du Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal, Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal, La Madeleine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal
Adresse
Place des Fusillés et Déportés, 59110 La Madeleine
Ville
59110 La Madeleine
Département
Nord
Tarif
Accès libre

Portes ouvertes du Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal Samedi 19 septembre, 14h00 Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir les différents instruments de musique enseignés au Conservatoire ainsi que les pratiques collectives proposées. La visite sera ponctuée de moments musicaux.

Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal Place des Fusillés et Déportés, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France
Venez découvrir les différents instruments de musique enseignés au Conservatoire ainsi que les pratiques collectives proposées. La visite sera ponctuée de moments musicaux.

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