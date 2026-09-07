Portes ouvertes du Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal, Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal, La Madeleine
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal · La Madeleine
Informations pratiques
Portes ouvertes du Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal Samedi 19 septembre, 14h00 Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal Nord
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Venez découvrir les différents instruments de musique enseignés au Conservatoire ainsi que les pratiques collectives proposées. La visite sera ponctuée de moments musicaux.
Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal Place des Fusillés et Déportés, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France
Venez découvrir les différents instruments de musique enseignés au Conservatoire ainsi que les pratiques collectives proposées. La visite sera ponctuée de moments musicaux.
Ville de La Madeleine
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