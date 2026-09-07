Portes ouvertes de la caserne des pompiers, Centre d’Incendie et de Secours de La Madeleine, La Madeleine

samedi 19 septembre 2026 · Centre d'Incendie et de Secours de La Madeleine · La Madeleine

Informations pratiques

Portes ouvertes de la caserne des pompiers Samedi 19 septembre, 09h00 Centre d’Incendie et de Secours de La Madeleine Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visitez la caserne madeleinoise et participez aux activités proposées par l’amicale des sapeurs-pompiers volontaires pour les petits et pour les grands :

•⁠ ⁠Le musée

•⁠ ⁠La maison de feu (activité pour les enfants)

•⁠ ⁠Le parcours du pompier en herbe (activité pour les enfants)

•⁠ ⁠La visite des véhicules du centre de secours de La Madeleine

•⁠ ⁠La boutique

•⁠ ⁠Initiation aux gestes qui sauvent (GQS)

•⁠ ⁠Stand recrutement

•⁠ ⁠Petite restauration rapide disponible le midi

Centre d’Incendie et de Secours de La Madeleine 151 rue Jeanne Maillotte, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France

Visitez la caserne madeleinoise et participez aux activités proposées par l’amicale des sapeurs-pompiers volontaires pour les petits et pour les grands :

Ville de La Madeleine