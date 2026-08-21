Atelier cuisine méditerranéenne, Médiathèque de La Madeleine, La Madeleine

Informations pratiques

Atelier cuisine méditerranéenne Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque de La Madeleine Nord

Gratuit. Sur réservation. De 14 à 99 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Au programme : la préparation d’amuse-bouches inspirés des saveurs du bassin méditerranéen. À l’issue de l’atelier, vous serez invités à partager votre dégustation avec le public et l’auteur illustrateur Aurel, présent ce jour-là. Un moment de découverte, d’échange à savourer ensemble.

Atelier proposé par Pierre Semaille de L’écolo potager.

Médiathèque de La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France 03.59.09.59.09 https://www.mediathequelamadeleine.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lamadeleine.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediathequelamadeleine.fr/accueil/agenda »}]

Venez participer à un atelier de cuisine méditerranéenne à la médiathèque !

© Médiathèque de La Madeleine