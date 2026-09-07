Visites guidées de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville de La Madeleine, La Madeleine
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville de La Madeleine · La Madeleine
Informations pratiques
Visites guidées de l’Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de La Madeleine Nord
Accès libre. 4 créneaux de visites sont ouverts à 10h, 10h30, 11h et 11h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visites guidées de l’Hôtel de Ville par Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine.
Hôtel de Ville de La Madeleine 160 rue du Général de Gaulle, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France
Visites guidées de l’Hôtel de Ville par Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine.
Ville de La Madeleine
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