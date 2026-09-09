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Conférence-dédicace d’Erik Langlinay, Médiathèque de La Madeleine, La Madeleine

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de La Madeleine · La Madeleine

Conférence-dédicace d’Erik Langlinay, Médiathèque de La Madeleine, La Madeleine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de La Madeleine
Adresse
72 rue Gambetta, 59110 La Madeleine
Ville
59110 La Madeleine
Département
Nord
Tarif
Limité à 60 personnes

Conférence-dédicace d’Erik Langlinay Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque de La Madeleine Nord

Limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Erik Langlinay, professeur agrégé d’histoire et spécialiste de l’industrie chimique française, sera présent à la médiathèque pour une conférence-dédicace. Avec Phillipe Martin, il est le co-auteur du livre Kuhlmann 1825-1982 : une grande entreprise de la chimie française (Editions Ref2c), publié en 2025. Partez à la découverte de l’histoire de l’entreprise Kuhlmann, pilier de l’industrie chimique française, qui disposait d’une usine sur les bords de Deûle madeleinois de 1847 à 2005.

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Erik Langlinay, professeur agrégé d’histoire et spécialiste de l’industrie chimique française, sera présent à la médiathèque pour une conférence-dédicace. Avec Phillipe Martin, il est le co-auteur du…

© Editions Ref2C

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