Conférence-dédicace d’Erik Langlinay, Médiathèque de La Madeleine, La Madeleine

Informations pratiques

Conférence-dédicace d’Erik Langlinay Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque de La Madeleine Nord

Limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Erik Langlinay, professeur agrégé d’histoire et spécialiste de l’industrie chimique française, sera présent à la médiathèque pour une conférence-dédicace. Avec Phillipe Martin, il est le co-auteur du livre Kuhlmann 1825-1982 : une grande entreprise de la chimie française (Editions Ref2c), publié en 2025. Partez à la découverte de l’histoire de l’entreprise Kuhlmann, pilier de l’industrie chimique française, qui disposait d’une usine sur les bords de Deûle madeleinois de 1847 à 2005.

Médiathèque de La Madeleine 72 rue Gambetta, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-lamadeleine.fr/agenda/jep-conferencededicace-derik-langlinay »}]

Erik Langlinay, professeur agrégé d’histoire et spécialiste de l’industrie chimique française, sera présent à la médiathèque pour une conférence-dédicace. Avec Phillipe Martin, il est le co-auteur du…

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