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AGENDA · Sainte-Croix-de-Caderle

Concert “Les Merveilles du Violon”, Chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle

jeudi 16 juillet 2026 · Chapelle · Sainte-Croix-de-Caderle

Concert “Les Merveilles du Violon”, Chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Chapelle
Adresse
La Chapelle, 30460 Sainte-Croix-de-Caderle
Ville
30460 Sainte-Croix-de-Caderle
Département
Gard
Tarif
10 €

Concert “Les Merveilles du Violon” Jeudi 16 juillet, 18h30 Chapelle Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T19:30:00+02:00

Organisé par l’association Les Amis du Temple.

Chapelle La Chapelle, 30460 Sainte-Croix-de-Caderle Sainte-Croix-de-Caderle 30460 Gard Occitanie
Un concert de la violoniste Natacha Triadou dans la chapelle de Sainte-Croix-de-Caderle. Un voyage musical qui vous emmènera à travers les oeuvres de Bach, Schubert, Tarrega, Paganini…

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