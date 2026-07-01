AGENDA · Sainte-Croix-de-Caderle
Concert “Les Merveilles du Violon”, Chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle
jeudi 16 juillet 2026 · Chapelle · Sainte-Croix-de-Caderle
Informations pratiques
Concert “Les Merveilles du Violon” Jeudi 16 juillet, 18h30 Chapelle Gard
10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T19:30:00+02:00
Organisé par l’association Les Amis du Temple.
Chapelle La Chapelle, 30460 Sainte-Croix-de-Caderle Sainte-Croix-de-Caderle 30460 Gard Occitanie
Un concert de la violoniste Natacha Triadou dans la chapelle de Sainte-Croix-de-Caderle. Un voyage musical qui vous emmènera à travers les oeuvres de Bach, Schubert, Tarrega, Paganini…
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