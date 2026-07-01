Concert “Les Merveilles du Violon”, Chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle

Informations pratiques

Concert “Les Merveilles du Violon” Jeudi 16 juillet, 18h30 Chapelle Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T19:30:00+02:00

Organisé par l’association Les Amis du Temple.

Chapelle La Chapelle, 30460 Sainte-Croix-de-Caderle Sainte-Croix-de-Caderle 30460 Gard Occitanie

Un concert de la violoniste Natacha Triadou dans la chapelle de Sainte-Croix-de-Caderle. Un voyage musical qui vous emmènera à travers les oeuvres de Bach, Schubert, Tarrega, Paganini…