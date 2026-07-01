La grande aventure, Sainte-Croix-de-Caderle, Sainte-Croix-de-Caderle

Informations pratiques

La grande aventure 6 et 7 juillet Sainte-Croix-de-Caderle Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-07T09:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00

Tout public.

Sainte-Croix-de-Caderle 30460 Sainte-Croix-de-Caderle Sainte-Croix-de-Caderle 30460 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 17 07 31 »}, {« type »: « email », « value »: « coralie.jaubert@lemerlet.asso.fr »}]

Initiez-vous au Bivouac et apprenez à monter votre propre camp. Randonnée de 5 km le 1er jour. 1 km le second.