AGENDA · Sainte-Croix-de-Caderle
La grande aventure, Sainte-Croix-de-Caderle, Sainte-Croix-de-Caderle
lundi 6 juillet 2026 · Sainte-Croix-de-Caderle
Informations pratiques
La grande aventure 6 et 7 juillet Sainte-Croix-de-Caderle Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-07T09:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00
Tout public.
Sainte-Croix-de-Caderle 30460 Sainte-Croix-de-Caderle Sainte-Croix-de-Caderle 30460 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 17 07 31 »}, {« type »: « email », « value »: « coralie.jaubert@lemerlet.asso.fr »}]
Initiez-vous au Bivouac et apprenez à monter votre propre camp. Randonnée de 5 km le 1er jour. 1 km le second.
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