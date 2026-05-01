CONCERT LES MUMBLY’S Vialas
CONCERT LES MUMBLY’S Vialas vendredi 8 mai 2026.
Vialas
CONCERT LES MUMBLY’S
448 Route de La Planche Vialas Lozère
Tarif : 3 – 3 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Ce vendredi 8 mai à la pizzaiolette les mumbly’s nous font le plaisir d être avec nous !
Alors n hésitez pas à réserver ! Places limitées !
PAF de 3 euros
Ce vendredi 8 mai à la pizzaiolette les mumbly’s nous font le plaisir d être avec nous !
Alors n hésitez pas à réserver ! Places limitées !
PAF de 3 euros .
448 Route de La Planche Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 42 82 28 80
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English :
This Friday, May 8 at La Pizzaiolette, the mumbly?s are delighted to be with us!
So don’t hesitate to book! Places are limited!
PAF from 3 euros
L’événement CONCERT LES MUMBLY’S Vialas a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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