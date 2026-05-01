Vialas

CONCERT LES MUMBLY’S

448 Route de La Planche Vialas Lozère

Tarif : 3 – 3 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Ce vendredi 8 mai à la pizzaiolette les mumbly’s nous font le plaisir d être avec nous !

Alors n hésitez pas à réserver ! Places limitées !

PAF de 3 euros

Ce vendredi 8 mai à la pizzaiolette les mumbly’s nous font le plaisir d être avec nous !

Alors n hésitez pas à réserver ! Places limitées !

PAF de 3 euros .

448 Route de La Planche Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 42 82 28 80

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English :

This Friday, May 8 at La Pizzaiolette, the mumbly?s are delighted to be with us!

So don’t hesitate to book! Places are limited!

PAF from 3 euros

L’événement CONCERT LES MUMBLY’S Vialas a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère