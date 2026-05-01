Vialas

LECTURE DE POESIES EN MUSIQUE

Mediatheque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

A 18h, la médiathèque vous propose une lecture de poésies en musique par Christian Brochier et JM Athané.

A 18h, la médiathèque vous propose une lecture de poésies en musique par Christian Brochier et JM Athané. .

Mediatheque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

At 6pm, the mediatheque offers a poetry reading with music by Christian Brochier and JM Athané.

L’événement LECTURE DE POESIES EN MUSIQUE Vialas a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère