TOUTIGRATIS Vialas

Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Vous pourrez apporter vos dons en bon état (vêtements, linge de maison, chaussures, bijoux et accessoires, livres) au local de Vivre à Vialas quelques semaines avant l’évènement.

Le 9 mai, vous arrivez les mains dans les poches et repartez avec vos trouvailles.

Programme à venir !

Buvette et petite restauration sur place !

TOUTIGRATIS, c’est le samedi 9 mai à Vialas !

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 05

English :

You can bring your donations in good condition (clothing, household linen, shoes, jewelry and accessories, books) to the Vivre à Vialas premises a few weeks before the event.

On May 9, arrive with your hands in your pockets and leave with your finds.

Program to come!

Refreshments and snacks on site!

