SENTIER DES TOURRIÈRES Vialas Lozère
vendredi 1 mai 2026
SENTIER DES TOURRIÈRES Marche nordique Difficile
SENTIER DES TOURRIÈRES Village 48220 Vialas Lozère Occitanie
Durée : 300 Distance : 11000.0 Tarif :
En très peu de temps ce très beau sentier vous fera découvrir des ambiances et des paysages variés et parfois magiques des Cévennes au Mont Lozère .
Le sentier surplombe les magnifiques gorges du Rieutord, haut lieu de canyoning.
+33 4 66 45 81 94
English :
In a very short space of time, this beautiful trail will take you through varied and sometimes magical landscapes from the Cévennes to Mont Lozère .
The trail overlooks the magnificent gorges du Rieutord, a Mecca for canyoning.
Deutsch :
Dieser schöne Wanderweg führt Sie in sehr kurzer Zeit durch verschiedene und manchmal magische Landschaften und Stimmungen von den Cevennen bis zum Mont Lozère .
Der Pfad überragt die wunderschöne Rieutord-Schlucht, eine Hochburg des Canyonings.
Italiano :
In poco tempo, questo bellissimo percorso vi condurrà attraverso paesaggi variegati e talvolta magici dalle Cévennes al Mont Lozère .
Il percorso si affaccia sulle magnifiche gole del Rieutord, luogo prediletto per il canyoning.
Español :
En muy poco tiempo, este hermoso sendero le llevará por paisajes variados y a veces mágicos de las Cevenas al Monte Lozère .
El sendero domina las magníficas gargantas del Rieutord, lugar predilecto para el barranquismo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par CDT Lozère