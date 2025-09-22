PETITE MONTAGNE Vialas

PETITE MONTAGNE Vialas samedi 25 avril 2026.

PETITE MONTAGNE

Vialas Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Un concert… et un voyage à cheval.

Petite Montagne est un concert pas comme les autres. Pascal Charrier joue seul, avec une guitare spéciale. Les sons sont bruts, profonds, presque magiques. Ils nous font penser au vent, aux chants de bergers ou au blues ancien. C’est une musique qui fait vibrer le corps, qui touche l’intérieur, et nous emmène loin, très loin.

Un concert… et un voyage à cheval.

Petite Montagne est un concert pas comme les autres. Pascal Charrier joue seul, avec une guitare spéciale. Les sons sont bruts, profonds, presque magiques. Ils nous font penser au vent, aux chants de bergers ou au blues ancien. C’est une musique qui fait vibrer le corps, qui touche l’intérieur, et nous emmène loin, très loin.

Et ce voyage commence bien avant le concert Pascal Charrier vient à cheval, entre Vialas et Masméjean. Il traverse les paysages lentement, à l’écoute du monde autour de lui. Ce rapport au temps particulier, les traversées des paysages et les rencontres tout au long du parcours deviennent une nouvelle source d’inspiration pour l’univers de Petite Montagne. Un moment rare, poétique, à vivre ensemble, comme une aventure.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisée à Vialas avec le foyer rural de Vialas, l’association Epi de Mains, l’Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes et l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère .

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

A concert? and a journey on horseback.

Petite Montagne is a concert like no other. Pascal Charrier plays alone, with a special guitar. The sounds are raw, deep, almost magical. They remind us of the wind, shepherds? songs or the ancient blues. It’s music that makes the body vibrate, that touches the interior, and takes us far, far away.

German :

Ein Konzert? und eine Reise zu Pferd.

Petite Montagne ist ein Konzert wie kein anderes. Pascal Charrier spielt allein, mit einer speziellen Gitarre. Die Klänge sind roh, tief, fast magisch. Sie lassen uns an den Wind, an Hirtengesänge oder an den alten Blues denken. Es ist eine Musik, die den Körper vibrieren lässt, die das Innere berührt und uns weit, sehr weit weg bringt.

Italiano :

Un concerto e un viaggio a cavallo.

Petite Montagne è un concerto senza precedenti. Pascal Charrier suona da solo, con una chitarra speciale. I suoni sono crudi, profondi, quasi magici. Evocano immagini di vento, canti di pastori e antichi blues. È una musica che fa vibrare il corpo, che tocca l’anima e ci porta lontano, molto lontano.

Espanol :

Un concierto… y un viaje a caballo.

Petite Montagne es un concierto sin igual. Pascal Charrier toca solo, con una guitarra especial. Los sonidos son crudos, profundos, casi mágicos. Evocan imágenes del viento, canciones de pastores y blues antiguos. Es música que hace vibrar el cuerpo, que toca el alma y nos lleva lejos, muy lejos.

L’événement PETITE MONTAGNE Vialas a été mis à jour le 2025-09-22 par 48-CDT48