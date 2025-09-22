ATELIER CHANT AVEC PASCAL CHARRIER

Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Cet atelier est basé sur la sensibilisation à l’écoute. L’écoute de l’espace sonore dans lequel nous jouons, l’écoute des résonances corporelles liées aux sons que nous entendons et émettons, l’écoute des sons émis par les autres personnes du groupe.

Cet atelier est basé sur la sensibilisation à l’écoute. L’écoute de l’espace sonore dans lequel nous jouons, l’écoute des résonances corporelles liées aux sons que nous entendons et émettons, l’écoute des sons émis par les autres personnes du groupe. Ensuite nous porterons l’attention sur l’imaginaire, les représentations et les émotions que le son engendre dans le cadre de la pratique avec le groupe dans le cadre de solos et duos. L’attention est également portée sur le timbre généré par les sons des participants.es ajoutés les uns aux autres et qui génèrent une matière sonore commune.

En lien au concert Petite Montagne

Organisé par Scènes Croisées en partenariat avec l’Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes, Foyer rural de Vialas, Valladis, l’association Épi de mains

Gratuit .

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

This workshop is based on an awareness of listening. Listening to the sound space in which we play, listening to the body resonances linked to the sounds we hear and emit, and listening to the sounds emitted by others in the group.

German :

In diesem Workshop geht es um die Sensibilisierung für das Zuhören. Das Hören auf den Klangraum, in dem wir spielen, das Hören auf die Körperresonanzen, die mit den Klängen verbunden sind, die wir hören und aussenden, das Hören auf die Klänge, die von den anderen Personen in der Gruppe ausgesendet werden.

Italiano :

Questo laboratorio si basa sull’ascolto. Ascolto dello spazio sonoro in cui suoniamo, ascolto delle risonanze corporee legate ai suoni che sentiamo ed emettiamo, ascolto dei suoni emessi dagli altri membri del gruppo.

Espanol :

Este taller se basa en la escucha. Escuchar el espacio sonoro en el que tocamos, escuchar las resonancias corporales vinculadas a los sonidos que oímos y emitimos, escuchar los sonidos emitidos por los demás miembros del grupo.

L’événement ATELIER CHANT AVEC PASCAL CHARRIER Vialas a été mis à jour le 2025-09-22 par 48-CDT48