CINECO LE RETOUR DU PROJECTIONNISTE

Vialas Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Projection du film Le retour du projectionniste de Aghazadeh Orkhan. Durée 01h20min Genre Documentaire Origine France, Allemagne (VO)

Projection du film Le retour du projectionniste de Aghazadeh Orkhan, mardi 21 avril à 21h à la Maison du temps libre.

Durée 01h20min Genre Documentaire Origine France, Allemagne (VO)

Synopsis:

Lorsque Samid, projectionniste retraité dépoussière son vieux projecteur 35 mm, il décide d’organiser une projection aux habitants de son village reculé des montagnes Talyches, entre l’Iran et l’Azerbaïdjan. Il se fait aider dans son entreprise par un jeune cinéphile. .

Vialas 48220 Lozère Occitanie

English :

Screening of Le retour du projectionniste by Aghazadeh Orkhan. Running time: 01h20min Genre: Documentary Origin: France, Germany (VO)

L’événement CINECO LE RETOUR DU PROJECTIONNISTE Vialas a été mis à jour le 2025-12-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère