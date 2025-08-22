SENTIER DE DECOUVERTE DE VIALAS Vialas Lozère

SENTIER DE DECOUVERTE DE VIALAS Marche nordique Facile

SENTIER DE DECOUVERTE DE VIALAS village 48220 Vialas Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 3400.0 Tarif :

La commune de Vialas et le Parc national des Cévennes vous proposent de découvrir les anciens quartiers du bourg, bâtis autour du temple et de la mine de plomb argentifère.

http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94

English :

The commune of Vialas and the Cévennes National Park invite you to discover the old quarters of the village, built around the temple and the silver-lead mine.

Deutsch :

Die Gemeinde Vialas und der Nationalpark Cevennen laden Sie ein, die alten Viertel des Ortes zu entdecken, die um den Tempel und die Silberbleimine herum erbaut wurden.

Italiano :

Il comune di Vialas e il Parco Nazionale delle Cévennes vi invitano a scoprire gli antichi quartieri del villaggio, costruiti intorno al tempio e alla miniera di piombo argentato.

Español :

El municipio de Vialas y el Parque Nacional de las Cevenas le invitan a descubrir el casco antiguo del pueblo, construido en torno al templo y la mina de plata y plomo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-27 par CDT Lozère