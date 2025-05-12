SENTIER DE DECOUVERTE DU PONT DE MONTVERT Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

La commune du Pont-de-Montvert et le Parc national des Cévennes vous proposent de découvrir les anciens quartiers du bourg, bâtis autour de la draille de transhumance et de la confluence du Tarn et de ses affluents, le Rieumalet et le Martinet.

English :

The commune of Pont-de-Montvert and the Cévennes National Park invite you to discover the old quarters of the village, built around the transhumance route and the confluence of the Tarn and its tributaries, the Rieumalet and Martinet.

Deutsch :

Die Gemeinde Le Pont-de-Montvert und der Nationalpark Cevennen laden Sie ein, die alten Viertel des Dorfes zu entdecken, die um den Triftweg und den Zusammenfluss des Tarn und seiner Nebenflüsse Rieumalet und Martinet herum gebaut wurden.

Italiano :

Il comune di Pont-de-Montvert e il Parco Nazionale delle Cévennes vi invitano a scoprire gli antichi quartieri del villaggio, costruito intorno alla via della transumanza e alla confluenza del Tarn e dei suoi affluenti, il Rieumalet e il Martinet.

Español :

El municipio de Pont-de-Montvert y el Parque Nacional de las Cevenas le invitan a descubrir el casco antiguo del pueblo, construido en torno a la ruta de la trashumancia y la confluencia del Tarn y sus afluentes, el Rieumalet y el Martinet.

