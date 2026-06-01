Concert Les Olds’ Kool rue de la Gare Dompaire

Dompaire

Concert Les Olds’ Kool

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert Les Olds’ Kool.

Démonstrations des élèves enfants, adolescents et adultes de l’école de danse de Anthony Pajot qui présenteront différentes disciplines danse moderne, danse de couple, country et step. Des initiations gratuites seront également proposées au public pour découvrir certaines danses dans une ambiance conviviale.

Concert Les Olds’ Kool. Place à la musique avec le groupe Les Old’s Kool, qui vous fera revivre les plus grands classiques de la variété française et internationale.

Buvette et petite restauration.

Possibilité de prendre ses places en ligne en cliquant sur réserverTout public

8 .

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 19 40 48 22 anthonypajot88@gmail.com

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English :

Concert by Les Olds’ Kool.

Demonstrations by children, teenagers and adults from Anthony Pajot?s dance school, including modern, partner, country and step dances. There will also be free introductory dances for the general public.

Les Olds’ Kool concert. The group Les Old’s Kool will be bringing you the greatest classics of French and international variety.

Refreshment bar and snacks.

You can reserve your seats online by clicking on reserve

L’événement Concert Les Olds’ Kool Dompaire a été mis à jour le 2026-06-09 par OT MIRECOURT