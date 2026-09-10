Informations pratiques

Le Blanc

Concert les PéPés

81 rue de république Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

On part en voyage avec le Duo Les PéPés

On part en voyage avec le Duo Les PéPés , musiques traditionnelles de nos régions et pas que. Vous les avez déjà croisés lors de nos scènes ouvertes !

Pas de vidéo non plus ! Y a des réfractaires… .

81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78 lesilo@biogaya.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by Jeff, a veteran of open stages, with his band Duo Ambiance.

L’événement Concert les PéPés Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Brenne