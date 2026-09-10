Concert les PéPés Le Blanc
vendredi 18 septembre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Concert les PéPés
81 rue de république Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
On part en voyage avec le Duo Les PéPés
On part en voyage avec le Duo Les PéPés , musiques traditionnelles de nos régions et pas que. Vous les avez déjà croisés lors de nos scènes ouvertes !
Pas de vidéo non plus ! Y a des réfractaires… .
81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78 lesilo@biogaya.fr
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English :
Concert by Jeff, a veteran of open stages, with his band Duo Ambiance.
L’événement Concert les PéPés Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Brenne
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