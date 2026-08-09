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AGENDA · Montmorillon

Concert Les Petites Lèvres Montmorillon

mercredi 14 octobre 2026 · Montmorillon

Concert Les Petites Lèvres Montmorillon

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
16 Rue des Récollets
Ville
86500 Montmorillon
Département
Vienne
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Montmorillon

Concert Les Petites Lèvres

16 Rue des Récollets Montmorillon Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 21:00:00
fin : 2026-10-14 22:00:00

Date(s) :
2026-10-14

Quartet vocal féminin conscientisant et remuant pour OCTOBRE ROSE.

De Georges Brassens aux Beatles, le patrimoine musical moderne ne manque pas de stéréotypes virilistes bien trempés lorsqu’il aborde les thèmes du viol, des violences conjugales ou du plaisir des femmes. Parallèlement notre répertoire populaire est aussi le berceau d’une parole féminine qui s’affirme. Nos quatre voix, en polyphonie et pleines d’autodérision, revisitent ces tubes. Grâce à des arrangements vocaux ciselés et une mise en scène drôle et espiègle, elles interrogent les messages cachés derrière ces mélodies, bousculent les consciences et déconstruisent les clichés.

Dans le cadre d’Octobre Rose, mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein: programmation complète sur le site de la Ville. Les recettes de la billetterie de ce concert seront reversées à la Ligue Contre le Cancer !
Tout public   .

16 Rue des Récollets Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 90 88 89  contact@laboulit.fr

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English : Concert Les Petites Lèvres

L’événement Concert Les Petites Lèvres Montmorillon a été mis à jour le 2026-08-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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