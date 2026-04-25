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Concert Les plus beaux Ave Maria du Monde Eglise Notre -Dame La Rochelle

Concert Les plus beaux Ave Maria du Monde Eglise Notre -Dame La Rochelle jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Eglise Notre -Dame

Adresse : 57 rue Alcide d'Orbigny

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Rochelle

Concert Les plus beaux Ave Maria du Monde

Eglise Notre -Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Concert des plus beaux AVE MARIA du monde, ensemble de solistes Allegri. Sous la direction de Jean-Marie Puissant
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Eglise Notre -Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 12 21 12  laurentpilletorganisation@gmail.com

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English :

Concert of the world’s most beautiful AVE MARIA, Allegri solo ensemble. Conducted by Jean-Marie Puissant

L’événement Concert Les plus beaux Ave Maria du Monde La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-22 par Nous La Rochelle

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