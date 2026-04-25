Concert Les plus beaux Ave Maria du Monde Eglise Notre -Dame La Rochelle
Concert Les plus beaux Ave Maria du Monde Eglise Notre -Dame La Rochelle jeudi 25 juin 2026.
La Rochelle
Concert Les plus beaux Ave Maria du Monde
Eglise Notre -Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Concert des plus beaux AVE MARIA du monde, ensemble de solistes Allegri. Sous la direction de Jean-Marie Puissant
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Eglise Notre -Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 12 21 12 laurentpilletorganisation@gmail.com
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English :
Concert of the world’s most beautiful AVE MARIA, Allegri solo ensemble. Conducted by Jean-Marie Puissant
L’événement Concert Les plus beaux Ave Maria du Monde La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-22 par Nous La Rochelle
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