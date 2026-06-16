Concert Les Pommiers du Bas Médiathèque Montmorot
Concert Les Pommiers du Bas Médiathèque Montmorot jeudi 9 juillet 2026.
Montmorot
Concert Les Pommiers du Bas
Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
CONCERT
Les pommiers du Bas
Ce groupe de cinq musiciens francs-comtois nous propose un voyage de la France à l’Irlande avec leurs chansons variées dans une ambiance pop et dansante !
Musiques Folk .
Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 32 74 bibliotheque@montmorot.fr
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English : Concert Les Pommiers du Bas
L’événement Concert Les Pommiers du Bas Montmorot a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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