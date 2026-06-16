Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Les Pommiers du Bas Médiathèque Montmorot

Concert Les Pommiers du Bas Médiathèque Montmorot jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 10 Place de la Mairie

Ville : 39570 Montmorot

Département : Jura

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montmorot

Concert Les Pommiers du Bas

Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

CONCERT
Les pommiers du Bas
Ce groupe de cinq musiciens francs-comtois nous propose un voyage de la France à l’Irlande avec leurs chansons variées dans une ambiance pop et dansante !
Musiques Folk   .

Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 32 74  bibliotheque@montmorot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les Pommiers du Bas

L’événement Concert Les Pommiers du Bas Montmorot a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Montmorot (Jura)