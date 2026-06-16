Le blind presque test Médiathèque Montmorot
Le blind presque test Médiathèque Montmorot mardi 7 juillet 2026.
Montmorot
Le blind presque test
Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Trois notes vous suffisent pour reconnaître une chanson ? Vous connaissez les paroles par cœur ? Ou vous avez simplement envie de rire et de jouer en équipe ? Rejoignez cette soirée musicale animée par un trio décalé qui mettra les petits plats dans les grands pour que vous passiez la plus belle des soirées ! .
Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 32 74 bibliotheque@montmorot.fr
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English : Le blind presque test
L’événement Le blind presque test Montmorot a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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