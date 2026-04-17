Concert Les Primeurs de Saint-Go Saint-Gaultier
Concert Les Primeurs de Saint-Go Saint-Gaultier vendredi 17 avril 2026.
Saint-Gaultier
Concert Les Primeurs de Saint-Go
1 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gaultier Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Concert Les Primeurs de Saint-Go à Saint-Gaultier.
Les amateurs de haut niveau, férus de musique qui consacrent leur temps libre à l’instrument et autres acharnés de l’arpège ou de la rythmique parfaite, cette soirée leur est dédiée. Ce soir-là, quatre groupes de l’Indre embarqueront le public vers des répertoires très ouverts classique, jazz, rock.
Des compositions, des reprises, et des répertoires à découvrir ! .
1 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 16 82 40 accueil@leschimeres-brenne.fr
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English :
New season of concerts at the restaurant Les Chimères by Tao Ravaro & Vincent Bucher, Blues.
L’événement Concert Les Primeurs de Saint-Go Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Vallée de la Creuse
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