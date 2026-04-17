Saint-Gaultier

Printemps à la Ferme

1 Bel-Air Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Les Portes Ouvertes du Printemps à la ferme en Indre arrive la semaine prochaine, évènement à ne pas manquer !!Familles

Rdv à Saint-Gaultier à La Ferme Bel Air La Gaec Saint-Louis ouvre ses portes !

Au programme de cette journée Visite de la ferme autour des vaches laitières, transformation en fromages.

Vente et dégustation de fromages de vache. .

1 Bel-Air Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 45 98 02 gaecsaintlouis@aliceadsl.fr

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English :

Les Portes Ouvertes du Printemps à la ferme en Indre is coming up next week, an event not to be missed!

L’événement Printemps à la Ferme Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée de la Creuse