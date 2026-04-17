Printemps à la Ferme Saint-Gaultier
Printemps à la Ferme Saint-Gaultier dimanche 19 avril 2026.
Saint-Gaultier
Printemps à la Ferme
1 Bel-Air Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Les Portes Ouvertes du Printemps à la ferme en Indre arrive la semaine prochaine, évènement à ne pas manquer !!Familles
Rdv à Saint-Gaultier à La Ferme Bel Air La Gaec Saint-Louis ouvre ses portes !
Au programme de cette journée Visite de la ferme autour des vaches laitières, transformation en fromages.
Vente et dégustation de fromages de vache. .
1 Bel-Air Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 45 98 02 gaecsaintlouis@aliceadsl.fr
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English :
Les Portes Ouvertes du Printemps à la ferme en Indre is coming up next week, an event not to be missed!
L’événement Printemps à la Ferme Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée de la Creuse
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