Concert Les Pythons de la Fournaise Le Mélar Dit Locmélar
mercredi 8 juillet 2026 · Le Mélar Dit · Locmélar
Informations pratiques
Locmélar
Concert Les Pythons de la Fournaise
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Ils jouent le séga et le maloya, les musiques traditionnelles et populaires de l’océan indien, entre balades insulaires et grooves cycloniques.
Restauration sur place.
Entrée libre, au chapeau. .
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
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English :
L’événement Concert Les Pythons de la Fournaise Locmélar a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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