Fin de résidence Paul Marques Duarte Le Mélar Dit Locmélar

Informations pratiques

Locmélar

Fin de résidence Paul Marques Duarte

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Réalisateur-Scénariste. En partenariat avec l’Enfricheuse et Côte Ouest Prod.

Projection et temps d’échange, terre de cliché-Lycée Le Nivot, Pierre Gauchard. Karaoké animé doublage de films .

Restauration sur place.

Entrée libre, au chapeau. .

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement Fin de résidence Paul Marques Duarte Locmélar a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX