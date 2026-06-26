Fin de résidence Paul Marques Duarte Le Mélar Dit Locmélar
samedi 11 juillet 2026 · Le Mélar Dit · Locmélar
Informations pratiques
Locmélar
Fin de résidence Paul Marques Duarte
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Réalisateur-Scénariste. En partenariat avec l’Enfricheuse et Côte Ouest Prod.
Projection et temps d’échange, terre de cliché-Lycée Le Nivot, Pierre Gauchard. Karaoké animé doublage de films .
Restauration sur place.
Entrée libre, au chapeau. .
Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fin de résidence Paul Marques Duarte Locmélar a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Locmélar (Finistère)
- Rencontre avec Kristen Falc’hon Le Mélar Dit Locmélar 2 juillet 2026
- Concert Solorkestar Le Mélar Dit Locmélar 3 juillet 2026
- Concert Moufle du Temps Le Mélar Dit Locmélar 5 juillet 2026
- Concert Les Pythons de la Fournaise Le Mélar Dit Locmélar 8 juillet 2026
- Concert Burkina Azza Le Mélar Dit Locmélar 9 juillet 2026