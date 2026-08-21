Concert Les Rails Chantantes, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Concert Les Rails Chantantes Samedi 19 septembre, 11h00 Gare SNCF de Rennes – Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La chorale des Rails Chantantes nous offre une pause musicale en acoustique paino-voix.

Gare SNCF de Rennes – Bretagne 19 pl de la gare 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frrns/rennes/actualites Gare SNCF train, metro, bus

La chorale des Rails Chantantes nous offre une pause musicale en acoustique paino-voix.

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