UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Concert Les Rails Chantantes, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes

samedi 19 septembre 2026 · Gare SNCF de Rennes - Bretagne · Rennes

Concert Les Rails Chantantes, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Gare SNCF de Rennes - Bretagne
Adresse
19 pl de la gare 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Concert Les Rails Chantantes Samedi 19 septembre, 11h00 Gare SNCF de Rennes – Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La chorale des Rails Chantantes nous offre une pause musicale en acoustique paino-voix.

Gare SNCF de Rennes – Bretagne 19 pl de la gare 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frrns/rennes/actualites Gare SNCF train, metro, bus
La chorale des Rails Chantantes nous offre une pause musicale en acoustique paino-voix.

©SNCF Gares et Connexions

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)