Concert Les Rails Chantantes, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Gare SNCF de Rennes - Bretagne · Rennes
Informations pratiques
Concert Les Rails Chantantes Samedi 19 septembre, 11h00 Gare SNCF de Rennes – Bretagne Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
La chorale des Rails Chantantes nous offre une pause musicale en acoustique paino-voix.
Gare SNCF de Rennes – Bretagne 19 pl de la gare 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frrns/rennes/actualites Gare SNCF train, metro, bus
La chorale des Rails Chantantes nous offre une pause musicale en acoustique paino-voix.
©SNCF Gares et Connexions
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