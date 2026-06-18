Concert, les Rencontres Musicales de Figeac, l’église de Fons Fons mardi 18 août 2026.

Fons

Concert, les Rencontres Musicales de Figeac, l’église de Fons

Eglise Fons Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival des Rencontres musicales, c'est un moment de convivialité autour d'artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés…

Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival des Rencontres musicales, c'est un moment de convivialité autour d'artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés…

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Eglise Fons 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 contact@festivaldefigeac.com

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English :

Combining concerts designed to satisfy even the most discerning music lovers with lively musical evenings in villages around Figeac, the Festival des Rencontres Musicales offers a warm and welcoming atmosphere featuring top-tier international artists for passionate music lovers…

L’événement Concert, les Rencontres Musicales de Figeac, l’église de Fons Fons a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac