Visite des collections Saturnin Garimond, Musée Saturnin Garimond, Fons

Informations pratiques

Visite des collections Saturnin Garimond 19 et 20 septembre Musée Saturnin Garimond Gard

Gratuit. Limite de 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez le musée des Collections Saturnin Garimond à travers une visite consacrée à l’histoire et au patrimoine local. De la paléontologie à la période gallo-romaine, les collections présentées offrent un voyage à travers les âges et permettent d’explorer les richesses naturelles et archéologiques du territoire.

Musée Saturnin Garimond 75 rue de la Garenne 30730 Fons-Outre-Gardon- Fons 30730 Gard Occitanie 06 03 59 01 16 http://www.amisdesaturningarimond.fr Le musée des Collections Saturnin Garimond présente un remarquable ensemble de collections retraçant l’histoire du territoire, de la préhistoire et de la paléontologie jusqu’à l’époque gallo-romaine.

À l’occasion de cette première participation, les visiteurs pourront découvrir un musée entièrement rénové, inauguré le 20 juin 2026 après trois années de fermeture. Le parcours met notamment en lumière les richesses géologiques et paléontologiques du célèbre site de Champ-Garimond, reconnu au niveau international pour l’importance de ses découvertes et bénéficiant d’une protection au titre du patrimoine géologique.

Le conseil d’administration de l’association gestionnaire réunit également plusieurs spécialistes, dont un paléontologue et un géologue, contribuant à la valorisation scientifique de ce patrimoine exceptionnel.

Visite du Musée des Collections Saturnin GARIMOND, de la paléontologie à la période gallo-romaine.

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