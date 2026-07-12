AGENDA · Fons
Vide greniers brocante à Fons Fons
dimanche 13 septembre 2026 · Fons
Informations pratiques
Fons
Vide greniers brocante à Fons
le bourg Fons Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez chinez dans un cadre champêtre et dénicher l'objet rare !
Venez chinez dans un cadre champêtre et dénicher l'objet rare !
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le bourg Fons 46100 Lot Occitanie artellis.fons46@gmail.com
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English :
Come bargain hunting in a country setting and find that rare item!
L’événement Vide greniers brocante à Fons Fons a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Figeac