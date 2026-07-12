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Vide greniers brocante à Fons Fons

dimanche 13 septembre 2026 · Fons

Vide greniers brocante à Fons Fons

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
le bourg
Ville
46100 Fons
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Fons

Vide greniers brocante à Fons

le bourg Fons Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Venez chinez dans un cadre champêtre et dénicher l'objet rare !

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le bourg Fons 46100 Lot Occitanie   artellis.fons46@gmail.com

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English :

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L’événement Vide greniers brocante à Fons Fons a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Figeac

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