Informations pratiques

Fons

Vide greniers brocante à Fons

le bourg Fons Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez chinez dans un cadre champêtre et dénicher l'objet rare !

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le bourg Fons 46100 Lot Occitanie artellis.fons46@gmail.com

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English :

Come bargain hunting in a country setting and find that rare item!

L’événement Vide greniers brocante à Fons Fons a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Figeac