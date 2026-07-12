Informations pratiques

Fons

Salon du Livre en Quercy à Fons

salle des fêtes Fons Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

L'association Artelis à Fons vous convie au salon du livre du Quercy, de nombreux auteurs régionaux vous attendent dans tous les genres de littérature, venez nombreux faire de belles découvertes littéraire !

L'association Artelis à Fons vous convie au salon du livre du Quercy, de nombreux auteurs régionaux vous attendent dans tous les genres de littérature, venez nombreux faire de belles découvertes littéraire !

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salle des fêtes Fons 46100 Lot Occitanie

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English :

The Artelis %E0 Fons association invites you to the Quercy Book Fair, where many regional authors representing all genres of literature await you. Come one and all to make some wonderful literary discoveries!

L’événement Salon du Livre en Quercy à Fons Fons a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Figeac