Salon du Livre en Quercy à Fons Fons
dimanche 6 décembre 2026 · Fons
Informations pratiques
Fons
Salon du Livre en Quercy à Fons
salle des fêtes Fons Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-06
L'association Artelis à Fons vous convie au salon du livre du Quercy, de nombreux auteurs régionaux vous attendent dans tous les genres de littérature, venez nombreux faire de belles découvertes littéraire !
L'association Artelis à Fons vous convie au salon du livre du Quercy, de nombreux auteurs régionaux vous attendent dans tous les genres de littérature, venez nombreux faire de belles découvertes littéraire !
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salle des fêtes Fons 46100 Lot Occitanie
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English :
The Artelis %E0 Fons association invites you to the Quercy Book Fair, where many regional authors representing all genres of literature await you. Come one and all to make some wonderful literary discoveries!
L’événement Salon du Livre en Quercy à Fons Fons a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Figeac
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