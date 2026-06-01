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Concert Les Rodie’s Chaux-des-Crotenay

Concert Les Rodie’s Chaux-des-Crotenay vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Guinguette des Lacs

Ville : 39150 Chaux-des-Crotenay

Département : Jura

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Chaux-des-Crotenay

Concert Les Rodie’s

Guinguette des Lacs Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Reprises Folk Roch dès 20 h 30 Ouvert à tous.   .

Guinguette des Lacs Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86 

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English : Concert Les Rodie’s

L’événement Concert Les Rodie’s Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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