Concert Les Rodie’s Chaux-des-Crotenay
Concert Les Rodie’s Chaux-des-Crotenay vendredi 26 juin 2026.
Chaux-des-Crotenay
Concert Les Rodie’s
Guinguette des Lacs Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Reprises Folk Roch dès 20 h 30 Ouvert à tous. .
Guinguette des Lacs Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86
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English : Concert Les Rodie’s
L’événement Concert Les Rodie’s Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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