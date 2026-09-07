Concert « Les sauveurs des âmes », Eglise Saint-Jean-Baptiste / Bains-sur-Oust, Bains-sur-Oust

Informations pratiques

Concert « Les sauveurs des âmes » Samedi 19 septembre, 20h30 Eglise Saint-Jean-Baptiste / Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Concert de chants traditionnels morbihannais qui vous fera voyager dans le temps sur les rives de l’Oust et du Blavet : « Les sauveurs des âmes » par Hervieux-Mahé-Belz-Mango (groupe des 10 musiciens).

Eglise Saint-Jean-Baptiste / Bains-sur-Oust Eglise Saint-Jean-Baptiste 35600 Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

Concert de chants traditionnels morbihannais

©Guy-Jegoux-Pond