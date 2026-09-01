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Journées Européennes du Patrimoine Bains sur Oust Bains-sur-Oust

samedi 19 septembre 2026 · Bains-sur-Oust

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Chapelle St Méen
Ville
35600 Bains-sur-Oust
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bains-sur-Oust

Journées Européennes du Patrimoine Bains sur Oust

Chapelle St Méen Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture et visite de la chapelle St Méen

Accueil du public le samedi après-midi et le dimanche après-midi   .

Chapelle St Méen Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 63 09 14 67 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Bains sur Oust Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-08-15 par OT PAYS DE REDON

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