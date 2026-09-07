Cuisson dans le four rénové du domaine de la Fosse-Piquet, Domaine de la Fosse-Piquet / Bains-sur-Oust, Bains-sur-Oust
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de la Fosse-Piquet / Bains-sur-Oust · Bains-sur-Oust
Informations pratiques
Cuisson dans le four rénové du domaine de la Fosse-Piquet Samedi 19 septembre, 10h00 Domaine de la Fosse-Piquet / Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Apportez vos pizzas le midi pour les cuire au four de la fosse-Piquet (n’oubliez pas vos couverts).
Cuisson et vente de pains et brioches tout au long de la journée.
Domaine de la Fosse-Piquet / Bains-sur-Oust Rue de la Souriais 35600 Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne https://socleatelier.fr/?portfolio=programmation-architecturale-et-urbaine-sur-le-domaine-de-la-fosse-piquet Le Domaine de la Fosse-Piquet est un site historique situé en plein bourg de Bains-sur-Oust, composé d’une ancienne ferme du XVIe siècle et d’un ancien patronage du XXe siècle.
Apportez vos pizzas le midi pour les cuire au four de la fosse-Piquet
©Amis du Patrimoine Bainsois
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